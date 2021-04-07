Oruçluyken iftardan önce kan aldırmak ve vermek orucu bozar mı? Ramazan'da iğne yaptırmak için doğru zaman ne zaman?

Kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı? Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala vatandaşlar kan aldırma ve kan verme işlemlerinin orucu bozup bozmayacağını merak ediyorlar. İşte kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı...

Ramazan ayının yaklaşması ile beraber vatandaşların oruç ibadetine ilişkin soruları da artıyor. Kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı? en fazla yanıt aranan sorular arasında yer alıyor. İşte vatandaşlar tarafından merakla beklenen kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı sorusu için görüşler...

Kan aldırmak orucu bozar mı?

Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.