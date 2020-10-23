Kamyonlar da hidrojenle çalışacak

Toyota ve Hino şirketleri Hino XL Serisi şasisini kullanarak, zararlı emisyonları olmayan, yüksek kapasiteli bir ağır ticari araç üretecek. 2020 yılının başında Japonya pazarı için geliştirileceği açıklanan 25 tonluk yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç çalışmasının ardından, Kuzey Amerika pazarına yönelik bu yeni çalışmayla Toyota-Hino Trucks işbirliği daha da genişletildi. Yeni yakıt hücreli araç ile ilgili ilk tanıtımının 2021’in ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor.

Su buharı salacak



Yakıt hücreli ağır ticari araç, sadece su buharı salımına sahip olacak. Toyota yakıt hücresi teknolojisiyle artırılmış menzille birlikte ticari açıdan kullanıma uygun ve çevreci bir çözüm sunmayı hedefliyor.