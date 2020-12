Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkisinde meydana geldi. Dursun Uykur yönetimindeki 38 TF 648 plakalı kamyonet, plakası öğrenilemeyen Yusuf C. yönetimindeki otomobil le çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada hurdacılık yaptığı öğrenilen kamyonetin sürücüsü Dursun Uykur ile kamyonette bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Kazım Uykur, Polat Uykur, Can Uykur ve Ali Uykur ile diğer aracın sürücüsü Yusuf C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kazım ve Polat Uykur, kaldırıldıkları Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.