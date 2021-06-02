Kamuya işçi alımında değişiklik! Yönetmelik yayımlandı!

Kamuda bir dönem sona erdi. Sınav şartı kalktı. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Kamuya işçi alımında değişiklik Resmi Gazete 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

SINAVSIZ KURA İLE BELİRLENEBİLECEK

Yönetmeliğe eklenen geçici 9'uncu maddede 2021 ve 2022 yılları içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Buna göre, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartlan taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.