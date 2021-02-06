Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamuran Akkor biyografi

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen programı İbo Show’da bu akşam yine birbirinden değerli sanatçıları konuk ediyor. Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor’un kız kardeşi Kamuran Akkor da bu haftaki İbo Show konuklarından biri oldu. Peki, Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor’un yaşı ve biyografisi…

İBO Show bu hafta müzik ziyafetiyle izleyenlere keyifli saatler yaşatacak. Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Kamuran Akkor bu akşam İbo Show'da sesiyle izleyenlerle buluşurken, hakkında yapılan aramalar da arttı. 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kamuran Akkor babası Tahsin Bey'in güzel sesiyle, annesi Muzaffer Hanım'ın uduyla büyüdü. Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Kamuran Akkor’un hayatı…

KAMURAN AKKOR KİMDİR, YAŞI?

1947 yılında İstanbul´da doğan Kamuran Akkor 1960 – 1970 yılları arasında Gönül Akkor'un kız kardeşi olarak, basının ilgisini çekmeye başladı.

1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant'ın yanına solist olarak seçilen Akkor, 1968 yılında şöhrete ilk adımını attı. Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla da ülke çapında üne kavuşmuş. İlk plağını çıkarttıktan sonra, kısa sürede şöhrete adım attı.

Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlendi ve bu evliliklerinden Menekşe ve Mine isminde 2 tane kız çocuğu oldu. Akor’un eşi 2011 yılında hayatını kaybetti.

KAMURAN AKKOR ALBÜMLERİ

1974 – Kader Çıkmazı

1986 – Sev Yeter

2004 – Yüzde Yüz

2004 – Kraliçe ve Müzik

2005 – Reyhan

2010 – Arabeske Devam

2015 – Bir Teselli Ver

2015 – Döner Çarkı Felekler