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Kamudaki en büyük e-Spor Merkezi açılıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 16:13

Üsküdar Belediyesi artan e-spor ilgisi üzerine Çavuşdere Spor Sarayı’nda oluşturduğu E-spor Merkezi’ni hizmete açıyor.


Üsküdar Belediyesi gençlerin artan e-spor ilgisi üzerine Çavuşdere Spor Sarayı’nda oluşturduğu E-spor Merkezi’ni hizmete açıyor. Önceki yıllarda Türkiye’de bir kamu kurumu olarak ilk e-spor festivalini düzenleyen Üsküdar Belediyesi bu kez de E-Spor Merkezi projesini hayata geçirdi.  
 
 
Bir kamu kuruluşu tarafından açılan ilk E-Spor Merkezi olma özelliği taşıyan merkez, Çavuşdere Spor Sarayı’nın asma katında son teknolojik cihazlarla donatıldı. Yarın, 6 Temmuz Salı günü saat 13.00’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından açılışı yapılacak. E-Spor merkezi aynı zamanda büyük bir çekişmeye de sahne olacak. Sosyal medya fenomenleri ile Üsküdarlı gençler, en çok sevdikleri ve oynadıkları oyunlarda birbirleriyle kapışacaklar.
 

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