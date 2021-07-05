Kamudaki en büyük e-Spor Merkezi açılıyor

Üsküdar Belediyesi gençlerin artan e-spor ilgisi üzerine Çavuşdere Spor Sarayı’nda oluşturduğu E-spor Merkezi’ni hizmete açıyor. Önceki yıllarda Türkiye’de bir kamu kurumu olarak ilk e-spor festivalini düzenleyen Üsküdar Belediyesi bu kez de E-Spor Merkezi projesini hayata geçirdi.
Bir kamu kuruluşu tarafından açılan ilk E-Spor Merkezi olma özelliği taşıyan merkez, Çavuşdere Spor Sarayı’nın asma katında son teknolojik cihazlarla donatıldı. Yarın, 6 Temmuz Salı günü saat 13.00’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından açılışı yapılacak. E-Spor merkezi aynı zamanda büyük bir çekişmeye de sahne olacak. Sosyal medya fenomenleri ile Üsküdarlı gençler, en çok sevdikleri ve oynadıkları oyunlarda birbirleriyle kapışacaklar.