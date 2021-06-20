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Kamuda yeni uygulama başlıyor! E-imza ile...

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 13:35 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 13:35

Kamuda yeni dönem! Artık yapılabilecek. Şikayetler elektronik ortamda iletilebilecek. Kamu İhale Kurumunca düzenlenecek ihalelerde itirazen şikayet başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.


Kamu İhale Kurumunun "Çerçeve Anlaşma İhaleleri", "Danışmanlık Hizmet  Alımı", "Elektronik İhale", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı", "Yapım İşleri  İhaleleri", uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler  ile "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte" ve İhalelere Yönelik  Başvurular Hakkında Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza  kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesiyle ihalelere yönelik başvuruların  kolaylaştırılması yönünde düzenlemeler yapıldı.
 
 Değişikliklerle, ihaleye katılanların yönetimindeki görevliler ile  ortaklarına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSİS üzerinden aktarılması ile  her ihalede ayrı ayrı bilgi ve belge sunulmasının önüne geçilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ticaret siciline tescil olunan temsile  yetkili kişilerle bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının  esas alınması gerekliliğine yönelik Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında  ihaleye katılım aşamasında istenen imza sirküleri kaldırıldı.
 
Ayrıca, yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelere idari  şartnamelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  başlıklı maddelerinde yer verilmedikçe tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik  kriteri olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlandı.
 
Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi  düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlerde,  iş deneyimini gösteren belgeler kapsamına, sözleşmenin damga vergisinin  ödendiğine ilişkin belgeler alınarak belgelendirmeye yönelik ek koşul getirildi.
 
Bu ihalelerde asgari ceza oranından daha yüksek nispette ceza  uygulanabilecek hallerin sayılabilmesine imkan tanındı ve hizmetin yerine  getirilmesine yönelik koruyucu önlemler artırıldı.
 
Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde sözleşmenin uygulanması sırasında  ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım ve  sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil olan giderler kapsamında olduğu  belirlendi.
 
  
 

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