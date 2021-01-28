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Kamuda yeni dönem! Yüzde 25 artırıldı, işte yeni fiyatlar...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 12:14 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 12:17

Tüm kamu kurumlarını ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırılarak güncellendi. 1 Şubat itibarıyla başlıyor. Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil banka tarafından e-imza kullanılarak Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) aktarılacak.


Kamu ihaleleri ile ilgili peş peşe düzenlemeler yapılıdı. Kamu İhale Kurumunun (KİK) Kamu İhale Tebliği Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler,  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 25,15) artırılarak  güncellendi. Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle  karşılaştırması şöyle:
 
31 Ocak 2021'e kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)  1 Şubat 2021 -31 Ocak 2022 arasında uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)    Eşik değerler
 
 
Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna  ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre merkezi takas kuruluşu olarak  faaliyet gösteren kuruluşlar dahil banka tarafından e-imza kullanılarak  Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) aktarılacak.   Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik İhale", "Hizmet  Alımı", "Mal Alımı" ve "Yapım İşleri İhaleleri" uygulama yönetmeliklerinde  değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektronik ortamda düzenlenen geçici ve kesin teminat  mektuplarına ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu gereği merkezi takas  kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil olmak üzere banka tarafından  e-imza kullanılarak EKAP'a aktarılacak. Elektronik ihaleyle gerçekleştirilen ve aşırı düşük teklif  sorgulamasının yapılacağı hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerinde  ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden, aşırı düşük  teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri  bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara  ilişkin tevsik edici belgeleri de sunmaları istenecek. Geçici ve kesin teminat mektuplarının merkezi takası kuruluşlarınca  EKAP’a aktarılmasına ilişkin değişiklikler, söz konusu değişikliklere ilişkin  gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından  alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacak.
 
 Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde değişiklik
 
 Öte yandan, Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, danışmanlık  hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin  yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate  alınarak bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecek. Diğer taraftan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması  kapsamında akaryakıt girdisinin fiyatına ilişkin olarak, Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda  bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan "En Yüksek  İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Rapor"da yer alan  fiyatların yüzde  90'ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.
 
 

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