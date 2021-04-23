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Kamuda yeni dönem! Ve değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Nisan 2021 Cuma - 12:25 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 12:35

Kamu iç denetçi sertifikasına sahip adaylar ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına dair tebliğ hükmü, 31 Aralık 2021'e kadar uygulanmayacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç  Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç  denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları  veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten  sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına dair tebliğ hükmü, 31 Aralık  2021'e kadar uygulanmayacak.
 
Söz konusu kişilerin 3 yılın bitimini takip eden her yıl için İç  Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde  sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası  konferans, çalıştay ve seminerler dahil) almaları ve/veya vermeleri ve bu  eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikalarının kullanılabilir hale  geleceğine, sertifikaları kullanılabilir hale gelenlerin tebliğin ilgili  maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına  atanabileceklerine, toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim  ve/veya eğiticiliğin sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul  edileceğine ilişkin hüküm de bu yılın sonuna kadar uygulanmayacak.
 
Değişiklik kapsamında, iç denetim plan ve programının, aralık ayı  sonunda onaylanmaması halinde onaylanmış kabul edileceği ve uygulamaya  konulacağına dair düzenleme de yürürlükten kaldırıldı

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