Kamuda yeni dönem! Ve belli oldu maaşlar da değişiyor artık...

Maaşlar, ikramiyeler hepsi değişiyor. Kamuda yeni döneme geçiliyor. 2022 yılında kamu personel rejiminde çok önemli değişiklikler gündeme gelecek. 3600 ek göstergenin gerçekleşmesiyle birlikte sözleşmeliler de kadroya geçirilecek. Böylece 657’deki statü karışıklığı da ortadan kalkacak. Önümüzdeki ay yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının ana gündeminin bu iki konu olması da bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş hesabında kullanılan ölçütlerden biri olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. İki milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren reformlar 2022 yılı ile birlikte peş peşe devreye girmiş olacak. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında alınan kararlar ile öncelikle milyonlarca memur un beklediği 3600 ek gösterge artışı ile ilgili çalışma tamamlanacak. Ardından da yine 530 bin kadar kamu personelini ilgilendiren kadro konusu çözüme kavuşturulacak.

MAAŞLARA GÖSTERGE ARTIŞI

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre toplu sözleşme görüşmeleri sırasında gündeme gelen bu iki konu da metne girerek karara bağlanmıştı.

Söz konusu mutabakat metninin 51. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." İfadesi yer aldı. Daha önce bu köşede detaylarını anlattığımız bu çalışma tamamlandığında 657 sayılı yasanın ekli cetvelindeki ek gösterge listesinde bulunan dengesizlikler de giderilmiş olacak. Çalışmanın sonunda memurların özellikle emekli maaşları ve ikramiyeleri olumlu etkilenecek. Burada maaşlarda bin liranın üzerinde artış yaşanırken ikramiyelerdeki artışlar 38 bin lirayı bulacak. Geniş kapsamlı bir çalışma olarak yürütülen bu hazırlıklar hem idari kadroları hem de tüm memurları kapsayacak biçimde sürdürülüyor. Ancak çalışmanın sonunda unvanlar, statüler eğitim durumları gibi konular da açıklığa kavuşmuş olacak.

Çalışma hem mali açıdan hem idari açıdan sürdürülecek.

KADRO MÜJDESİ GELECEK

Toplu sözleşme metnine giren bir diğer reform ise sözleşmeli personelin kadro sorununun çözümü oldu. Bu konuda çok sayıda kamu personelinin uzun süredir devam eden talepleri bulunuyordu. Başta Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere kamunun birçok alanında bulunan sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek tayin, görevde yükselme gibi haklara da kavuşması bekleniyor.Söz konusu yenilik de toplu sözleşme metninin 52. maddesinde şu şekilde yer aldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." Bu çalışma tamamlandığında 4B'li olarak tarif edilen sözleşmeli personel 4A'lı kadrolu statüye geçmiş olacak. Buradaki en büyük yenilik ise belediyelerdeki personelin de kapsama alınmış olması. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili detaylara yakından bakalım.

657 yasada 4B maddesindeki sözleşmeliler,Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenlerSağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları, belediyelerdeki sözleşmeli personel.

HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK?

Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak

Kadro çalışmasına 5393 sayılı kanunun 49'uncu maddesine göre yerel yönetimlerde çalışan personel de dahil edilecek.

HANGİ HAKLARA SAHİP OLACAKLAR

Çakılı kadrolar kalkacak, personel 4A'lı kadrolu olacak, tayin ve il değiştirme hakkı olacak, görevde yükselme hakları olacak. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 4. maddesinin B bendinde sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor: "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.

SAYILARI 530 BINI BULUYOR

Kadrolu personel 2.960.924

Sözleşmeli Personel 529.037

Sürekli işçi 1.177.650

Geçici işçi 59.570

Diğer 107.027

TOPLAM 4.834.208

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Milyonlarca memur ve ailesi, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 Ek Gösterge artışıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı ile hem Çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 Ek Gösterge çalışmaları başladı.3600 Ek Gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.

Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışmada, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak.Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

TASLAK GENİŞLİYOR

Dört meslek grubu için daha önce hazırlanan taslak çalışmada; statüye göre değil, eğitim durumuna göre hesaplama yapılmıştı.

Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor. Ayrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer unvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda.İlk taslağın genel gerekçesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile 'Din Hizmetleri Sınıfı'ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadesi yer alıyor.

EĞİTİM, SAĞLIK, DİN, EMNİYET

Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor:

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.Din Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve baş polislerin 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR

Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken, yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak.Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.Statüye göre artış yapılırsa, lise mezunları da yararlanacak.Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı, yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

NEYİ DEĞİŞTİRECEK ?

Memurun maaş hesabında kullanılan ölçütlerden biri olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. İki milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.