24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 1.06 EURO 9,4700 0.09
USD 7,9580 0.23 ALTIN 445,620 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kamuda yeni dönem! Sistem tamamen değişiyor, tarih belli oldu

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 12:07

Kamuda bir dönem sona eriyor. Açıklama geldi. Tarih belli oldu. Ehliyet sistemi kuruluyor. Kamu ihalelerine katılacak firmalar için gelecek yıl sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.


Ekonomi Reformları Paketi'nden derlediği bilgilere  göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek  yılın ikinci yarısında tamamlanacak.
 
Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar Kamu İhale Kanunu'ndaki  istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli  olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere  de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.
 
Gelecek yılın mart ayı sonuna kadar da kamu ihalelerine katılacak  firmalara  yönelik sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların  liyakat ve yetkinlik kriterleri kamuoyuyla paylaşılacak. Söz konusu yılın haziran  ayı sonuna kadar da gerekli şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi  açık olacak. Aynı süreçte kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı  firmalar arasında tam rekabet şartları içinde, şeffaf bir şekilde yapılacak.
 
 Yerli ürün kullanımı teşvik edilecek
 
Ekonomi Reformları Paketi kapsamında, bu yıl sonuna kadar kamu ve  yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek.
 
Bu dönemde kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere  Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu  alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları  oluşturulacak.
 
 Yıl sonuna kadar alınacak idari kararla, zorunlu haller dışında Devlet  Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.
 
Tasarruf ve şeffaflık artacak
 
 Kamu alım ihaleleri, kamuoyunda çok tartışılan konuların başında  gelirken, atılacak reform adımlarıyla söz konusu ihalelerdeki denetimin  güçlendirilerek tasarruf ve şeffaflığın artırılması sağlanacak.
 
Dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulacak. Kamu İhale  Kanunu'ndaki kaldırılması mümkün olmayan istisnalar da bu süreçte disiplin altına  alınacak. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik  süreç ve işlem süreleri de önemli ölçüde azaltılacak.
 
  Bu arada, reformlar kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)  uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve Kanunu  Teklifi çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
 
 KÖİ alanında 11 farklı yasal düzenleme bulunurken, bu düzenlemeleri  içine alan tek bir çatı yasa hazırlanarak sistemin daha etkin işlemesi  sağlanacak. Böylece mevzuat dağınıklığı ortadan kalkacak, yatırımcılar tek bir  kanunla muhatap olacaklar.
 

ETİKETLER

kamu ihale kamu ilalesi kamu ihaleleri nasıl kamu ihalesi kamu yeni dönem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.