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Kamuda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 12:50 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 12:50

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalelerin çerçevesi belirlendi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kamuda Enerji Performans  Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Söz konusu tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer  kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya  elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları  ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans  sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalelerin çerçevesini belirliyor.
 
Ayrıca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum  ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere  akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında, etüt raporlarının  hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması,  değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin (NBD)  hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar  ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan  sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu  formatlarının belirlenmesini amaçlıyor.
 
Buna göre, tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre  yapılacak. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde  ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler  arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD'ye sahip teklif, en  uygun teklif olarak kabul edilecek.
 
Tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için sözleşme kapsamında  yapılacak yatırımın bedelinin 2 milyon liradan az olmama şartı aranacak. Yatırım  bedeli için yaklaşık maliyet tespiti ise enerji verimliliği etüt raporu ile  yapılacak.
 
Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık  toplam enerji tüketiminin yüzde 10'undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi  alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için yüzde 20'sinden  az olamayacak. Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay ise  tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca  yıllık sağlanan tasarrufun yüz 10'undan az olamayacak.
 
Ayrıca, basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji  verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında  değerlendirilmeyecek.
 
Enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idarelerin öncelikle  etüt raporunu hazırlaması gerekecek. Etüt raporlarını, etüt-proje sertifikalı  personele sahip olunması durumunda kendileri hazırlayabilecek veya ilgili alanda  bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine  hazırlatılabilecek.
 
İdarenin ihaleyi kazanan yüklenici ile sözleşme imzalamasıyla birlikte  yer teslimi yapılmış kabul edilecek ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç  15 gün içerisinde idare tarafından uygulama kontrol komisyonu görevlendirilecek.  Bu komisyon, projenin sözleşmeye uygun olarak yapılmasından, uygulama dönemi  sonunda projenin sözleşmeye uygun olarak kabulünden ve izleme döneminde yapılacak  iş ve işlemlerden sorumlu olacak.
 
Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm  uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az  yüzde 70'ini sağlamak zorunda olacak.
 
Doğrulanan tasarruf miktarının bu oranın altında olması halinde  yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve yüklenici, idareye mali yük  getirmemek kaydıyla gerekli iyileştirmeleri projede revizyon dahil yapacak.  Yüklenicinin tasarruf performansına dair eksiklikleri gidermesi ve bir sonraki  dönemde doğrulanan tasarruf miktarı tasarruf garantisinin yüzde 70'i ve üzerinde  gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini  sağlamadığı için yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf  miktarı üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak yüklenici bu durumda gecikme faizi,  eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemeyecek.
 
İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait  doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin yüzde  70'inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilerek teminat irat  kaydedilecek ve genel hükümler uygulanacak. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle  idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte  bulunamayacak.

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