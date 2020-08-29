Kamuda yeni dönem pazartesi başlıyor

İhtiyaç halinde görev başı yapacaklar

BAKANLIKLAR TEK TEK GENLGE YAYIMLIYOR

AİLE BAKANLIĞI: ONLAR KAPSAM DIŞINDA OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi yayımladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgenin 3. maddesi gereğince sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır.

Genelgede şöyle denildi: “Merkez teşkilatlarında daire başkanı ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler, taşra teşkilatlarında ise şube/kuruluş/merkez müdürü, dengi ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler ile sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında söz konusu Genelge kapsamında uygulanacak esnek çalışma, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

1- Dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma veya her iki esnek çalışma yöntemi birlikte uygulanabilecektir. 2- Esnek çalışma kapsamına alınacak personelin ve esnek çalışma sürelerinin belirlenmesi;

2- • Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde birim amirlerinin,

3-

4- • Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde il müdürünün, Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunlara bağlı taşra teşkilatında bağlı/ilgili kuruluş en üst amirinin,

5- • Yurtdışı Teşkilatında ilgili misyon şefi ile koordine edilerek Dış İlişkiler Genel Müdürü'nün yetkisinde olacaktır. 3- Merkez teşkilatlarında daire başkanı ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler, taşra teşkilatlarında ise şube/kuruluş/merkez müdürü, dengi ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler ile sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. 4- Esnek çalışma kapsamına alınan personelin belirlenen usul ve esaslara aykırı davranması halinde esnek çalışma sona erecektir. 5. Dönüşümlü/uzaktan çalışanlar, yetkili amirlerinin izni disinda görev mahallini terk etmeyecek ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görev yerlerinde hazır bulunacaklardır. 6- Esnek çalışanlar görev ve sorumluluklarını süresi içinde ve gerektiği gibi yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılacak, belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananların ve getirilen yükümlülüklere uymayanların idari sorumlulukları sakli olacaktır. 7- Esnek çalışma yöntemlerinden yararlananlar, yetkili amirlerince erişilebilir ve ulaşılabilir olmak zorundadır. 8- Esnek çalışma kapsamına alınacak personelin ve esnek çalışma yönteminin belirlenmesinde yetkili olan amirler, hizmetin aksamadan yürütülmesi için personel koordinasyonunu sağlamakla sorumludurlar.

Tarım Orman Bakanlığı esnek çalışma genelgesini yayımladı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge: Cumhurbaşkanlığımızın "COVID 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2011/11 sayılı Genelgesi 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2011/11 sayılı Genelgede "COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır." denilmektedir. Bu itibarla Bağlı ve ilgili kuruluşlar ile merkez ve taşra teşkilatında görevli olan yöneticiler hariç olmak üzere söz konusu genelge doğrultusunda, yürütülen hizmetlerin aksamaması kaydıyla kamu çalışanlarımız hakkında gerekli tedbirlerin Birimleriniz tarafından alınması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sağlık Bakanlığı idari izin genelgesini yayınladı

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı kurumsal düzeydeki esnek çalışma genelgesini yayımladı.

ESENEK ÇALIŞMAYI KİM BELİRLEYECEK

Bakanlık yazısında esnek çalışmayı belirleme yetkisinin kimlerde olduğunu açıkladı. Genelgeye göre esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar;

- Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince,- Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince,

- İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.Genelgede , esnek çalışmaya dair yetki yine birim amirlerine bırakılmıştır. Mart ayındaki esnek çalışma genelgesinde de yetki yine birim amirlerine bırakılmıştı

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Genelgede dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları belirtildi. Ayrıca esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklar.