Kamuda yeni dönem! İşçi, memur hepsini kapsıyor

Kamuda bir dönem sona eriyor. Tamamen değişiyor. Yeni bir çalışma modeli hayata geçiriliyor. Esnek ve uzaktan çalışma kamuda çalışma sistemine uyarlanacak. Hazırlıklar başladı. Kamuda esnek çalışma modelleri tartışılıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi modellerin devreye alınması planlanıyor

Kamuda yeni bir dönem başlıyor. Çalışma sitemi tamamen değişiyor. Hükümet, pandemiyle birlikte özel sektörün yavaş yavaş uygulamaya aldığı esnek ve uzaktan çalışma modellerini kamuya da uyarlamak için hazırlıklara başladı. Kamuda çalışan memur ve işçiyileri ilgilendiren düzenlemeler önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) masaya yatırıldı.

ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Toplantıda Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması kararı alındı. Çalışma Grubu, kamu kurumlarındaki istihdam türleri ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni çalışma modellerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapacak. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini, motivasyonunu artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer ve liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. Sınavlar konusunda yaşanan tıkanma giderilecek. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. Salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.

KİMLER KATILDI?

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına Bakan Selçuk'un yanı sıra Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

SINAVLAR PERİYODİK YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu. Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık" değerlendirmesini yaptı.

DERECE SINIRLAMASI KALKSIN