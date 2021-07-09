Kamuda yeni dönem! Flaş maaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM başkanlığına sundu.18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek. Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak. Aylıklarının asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki farkın ödenmesi hükmü getirildi.Yasa teklifine göre; tütün tiareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek.
Kambiyo mevzuatına göre farklı alanlarda yapılan düzenlemeler ve bu alanlarda çalışacak firmalara yönelik olarak mali güç tespiti, piyasaya giriş izni vb. her türlü denetim yapılabilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki tanınıyor.Ayrıca, faaliyet izni verilmesinden hareketle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bu tür izinlerden para alma imkanı sağlandı. (TRT HABER)