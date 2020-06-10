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Kamuda yeni dönem! Bugün başladı

AA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 15:33 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 15:33

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren iki kanun ile birlikte kamuda yeni bir dönem başlamış oldu. Özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarının mali kaynakları, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına dahil edildi. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.


Özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının mali kaynakları, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına dahil edildi. 
 
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mal ve kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.
 
ZORUNLU OLACAK
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının, Devlet Malzeme Ofisi (DMO)  Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan  edilecek mal ve hizmetleri, DMO aracılığıyla temin etmeleri gerekecek.
 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, ilgili kanunla belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının DMO  ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca  belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO  aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.
 
Bakanlık, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları  belirlemeye yetkili olacak.
 
 
 

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DMO resmi gazete maliye bakanlığı
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