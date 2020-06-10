Kamuda yeni dönem! Bugün başladı

Özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının mali kaynakları, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına dahil edildi.
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mal ve kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.
ZORUNLU OLACAK
Kamu kurum ve kuruluşlarının, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri, DMO aracılığıyla temin etmeleri gerekecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ilgili kanunla belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının DMO ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.
Bakanlık, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları belirlemeye yetkili olacak.