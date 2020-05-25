Kamuda yeni dönem başlıyor! 1 Haziran'da...

Corona virüs vakalarının ülkemizde de görülmeye başlamasının hemen ardından birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışma sistemine geçmişti. Kamu kuruluşlarında çalışan çok sayıda kişi de evden çalışmaya başlamıştı. Alınan bilgiye göre 1 Haziran itibarı ile kamu çalışanları mesaiye başlayacak.

Dünyanın neredeyse tamamında etkili olan corona virüs salgını çalışma yaşamında da birçok değişikliğe sebep oldu. Salgın hızını yavaşlatmak için ülkemizde alınan ilk tedbirlerden biri uzaktan çalışma sistemine geçmek oldu. Salgın sürecinde birçok işyeri geçici olarak kapatılırken uzaktan çalışmaya uygun olan sektörler kısa sürede evden çalışmaya geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarında da benzer bir yöntem izlendi. Bazı bakanlıklarda çalışanlar evden çalışmaya başladı. Bazı kamu çalışanları ise esnek çalışma sistemine geçti.

Alınan tedbirler sonucunda vaka sayılarında görülen düşüşün ardından normalleşme adımları atılmaya başladı. Kapanan işyerleri yavaş yavaş açılırken AVM'ler de mayıs ayı içinde faaliyetlerine başladı. Alınan bilgiye göre, kamu kuruluşları da 1 Haziran itibarı ile mesai sistemine dönmeye başlayacak. Bakanlıklarda çalışanlar için farklı işleyişler belirlenecek.

NÖBET SİSTEMİ

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ

Önümüzdeki günlerde işleyişin nasıl olacağı tam olarak netleşecek. Bazı kurumlarda esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışılıyor.