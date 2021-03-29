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Kamuda yeni dönem! Artık tamamen değişiyor

29 Mart 2021 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 9:49

Kamuda yeni dönem başlıyor. On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yeniden yapılandırılıyor ve tamamen değişiyor. Güncellenerek daha hızlı bir yapıya dönüşecek. Ekonomi ve istihdama katkı sağlayacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) yapısal dönüşüm başlıyor. 19 KİT kanunu güncellenecek. Bakan Elvan, neredeyse kırk yıldır değiştirilmeyen KİT mevzuatının günün koşullarına uygun bir yapıya dönüşmesini istediklerini belirterek ekonomi ve istihdama ciddi olarak katkı sağlayacağını duyurdu. KİT'ler hızlı hareket eden ve hızlı karar alan bir yapıya dönüşecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketi kapsamında toplam aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 93 bin 552 personelin çalıştığı, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren KİT'leri günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürmek istediklerini söyledi. Bakan Elvan, 19 KİT kanununu güncelleyeceklerini ifade etti.
 
43.4 MİLYARLIK YATIRIM
 
Bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak olan KİT'lerin etkin ve performans esaslı bir istihdam politikası yürütmesi hedefleniyor. Bakanlık verilerine göre, KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü 280 milyar liraya yaklaştı. Önceki yıl KİT sisteminin brüt satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.5 artışla 153.46 milyar liraya ulaştı.
 
Bakan Elvan, neredeyse kırk yıldır değiştirilmeyen KİT mevzuatının günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşmasını istediklerini belirterek, "Bu hem ekonomi hem de istihdama ciddi katkı sağlayacak. KİT'ler hızlı hareket eden, karar alan yapıya dönüşecek. Özel kesimdeki karar alma süreçleri ne kadar hızlıysa KİT'lerde de karar alma süreçleri o kadar hızlı olacak" dedi. Sabah/Hazal Ateş
 

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