Kamuda yeni dönem! Artık...

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı kamu kurumları sistemi kullanmaya başlarken, tüm kamu kurum ve kuruluşları 1 Mart 2021’e kadar yeni sisteme geçişini tamamlamış olacak. Yeni sistemde ilk yazışma da 27 Ağustos tarihinde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından kamu kurumlarına yeni sistemin duyurulması ile gerçekleşti.Yeni sistemle “kurumsal elektronik imza” olarak tanımlanan “elektronik mühür” devreye sokuldu.“E-yazışma” sistemiyle hayata geçirilen “elektronik mühür” hazırlanan elektronik belgenin hangi kurum tarafından oluşturulduğunun tespitine imkan sağlıyor.

Belgenin oluşturulmasının ardından yetkisiz olarak değiştirilmesini engellenebiliyor. Elektronik mühür kullanımı yoluyla yetkisiz tarafların kamu kurumlarına elektronik ortamda resmi yazı iletmeleri riski ortadan kaldırılıyor.

Şifreleme sistemi

Sistemde getirilen “şifreleme” mekanizmasına göre, belgeyi oluşturan kurum, yazıyı ilgili kuruma elektronik ortamda göndermeden önce şifreleyecek ve şifre sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek.Yazı iletilme sırasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğundan yetkisiz kişi bu evrakın içeriğine erişemeyecek.

Yeni kurulan sisteme ilişkin, Ofis’ten Milliyet gazetesine yapılan açıklamada da, “birlikte çalışabilir, herhangi bir üreticiye veya teknolojiye bağımlılık yaratmayan ve kamu kurumları arasındaki elektronik yazışmaların üst seviye güvenlikte yapılmasına imkan veren bir çözüm oluşturulmuştur. Bu çözümün kamuda yaygınlaşmasıyla resmi yazışma süreçleri daha etkin, verimli ve güvenli şekilde yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.