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Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 12:27

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.


Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.
 
Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
 
Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti.
 

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