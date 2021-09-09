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Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı! 81 ile talimat gönderildi

09 Eylül 2021 Perşembe - 18:24 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 18:29

Kamuda çalışanlar dikkat. PCR testiyle ilgili son dakika kararı. 81 ile gönderildi. Resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurumlarında PCR testiyle ilgili 81 ile yazı gönderdi. İşte detaylar


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğini duyurdu.
 
Bakan Bilgin, tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuyla ilgili yazı gönderdi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.

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