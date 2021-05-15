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Kamuda mesai saatleri değişecek mi? 17 Mayıs mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte kamu mesai saatleri

Kamuda mesai saatleri değişecek mi? 17 Mayıs mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte kamu mesai saatleri