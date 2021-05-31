Kamuda mesai saatleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Milyonlarca kamu görevlisi merakla bekliyordu ve belli oldu. Kamuda çalışanlarının esnek uygulaması sürecek. Kararı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında 30 Hazıran'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında esnek çalışma modeli uygulanacak.

