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Kamuda kredi kartıyla ödeme dönemi başladı

28 Şubat 2018 Çarşamba - 12:23 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 12:26

Kamu kurumları tahsilat ve ödeme işlemleri için ödeme ve elektronik para kuruluşlarını kullanabilecek ve ödemeler kredi kartıyla yapılabilecek.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Kamu Haznedarlığı genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğde şöyle denildi:
 
"Kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.yi ve yurtiçinde yerleşik bankalar aracılığıyla olmak koşuluyla ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını da kullanabilir.
 
Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, kamu kurumları adına tahsil ettikleri tutarları anlaşma yaptıkları yurt içinde yerleşik bankalarda ilgili kamu kurumu adına açılacak hesaplara işlem yapılan gün içerisinde aktarmak zorundadır.
 
Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden işgünü içinde; yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur."

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