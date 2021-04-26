Kamuda kademeli mesai uygulaması geldi mi? Kaç gün tam kapanma olacak?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Resmen açıklandı. Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında alınan kararlardaydı. Ramazan ayı ile birlikte devreye alınan tedbirlerin sonuçları Kabine'de değerlendirildi ve yeni ek tedbirler alındı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesindeki son durumu değerlendirdi ve Kabine'de alınan son kararları açıkladı. Peki, Kaç gün tam kapanma olacak? Kamuda kademeli mesai uygulaması geldi mi? Kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri kapanacak mı? Tam kapanma kaç gün olacak? Kaç hafta tam kapanma olacak mı? İşte Kabine toplantısında alınan son kararlar ve koronavirüs tedbirleri...
Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ek tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."