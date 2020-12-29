Kamuda iş fırsatı! Son gün 10 Ocak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk iyi haberi duyurdu. 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. İnternetten başvuru yapılabilecek. İş fırsatı sunuluyor. Kamuda istihdam edilecek bin 93 kişi için kadro açıldı. Bakan Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Devlet Korumasından Yararlanmış 1.093 Gencimizi Kamuda İstihdam Edeceğiz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin başladığını kaydeden Bakan Selçuk, tercihlerin 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini ifade etti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandığını belirten Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunacak hak sahiplerinin öğrenim düzeylerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul düzeyinde 364, ortaöğretim düzeyinde 581, ön lisans düzeyinde 73 ve lisans düzeyinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığını vurgulayarak, “Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.