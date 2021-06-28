İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi yayımlandı. Bakanlık, Kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili 1 Temmuz genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Milyonlar genelge ile ilgili detayları araştırıken milyonlarca çalışan da "İdari izin bitti mi? Esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Çalışma saatleri normale mi dönüyor?" sorularını araştırıyor. Peki, Kamuda idari izin kalktı mı? İdari izinler bitti mi? Esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte 1 Temmuz genelgesi detayları...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi yayımlandı. 1 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs yasakları bir kaç istisna dışında 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Salgının yükselişe geçtiği süreçte dönemsel olarak kamuda ve özel sektörde esnek çalışma getirilmiş, özellikle kronik hastalığı olanlar ve hamilelere idari izin verilmişti. 1 Temmuz itibaren geçerli olacak normalleşme tedbirleri kapsamında kamu ve özel sektörün çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Peki, Kamuda idari izin kalktı mı? İdari izinler bitti mi? Esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte 1 Temmuz genelgesi detayları...

ÇALIŞMA SAATLERİ NORMALE Mİ DÖNÜYOR? ESNEK ÇALIŞMA BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde şu bilgilere yer verildi:

"Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir. "