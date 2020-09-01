Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor? Kamuda esnek çalışma kamu işçisi için geçerli mi?

Covid-19 salgının artmasına engel olmak adına kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020'de Resmî Gazete 'de yayındı. Kamuda esnek çalışmaya geçen vatandaşlar idari izinli sayılacak. Kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından kamu dairelerinde çalışan işçilerinin de esnek çalışma dahilinde olup olmadığı merak ediliyor. Peki, kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor, kamu işçisini kapsıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamuda esnek çalışma bugün başladı. Covid-19 önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?

- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

- 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

- Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri İl ve ilçe Yazı İşleri Müdürlükleri'ne gönderilecektir.

İŞÇİ STATÜSÜNDE OLAN DA ESNEK ÇALIŞMADAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün çalışanları kapsıyor. Dolayısıyla memur, sözleşmeli personel, geçici personel, kamu işçisi ve kadroya geçirilen taşeron işçilerin tamamı bu kapsamda esnek veya uzaktan çalışabilecek.