Türkiye'de vaka sayısı 3. zirveye doğru ilerliyor. Türkiye'de hem vaka sayıları, hem de vefat sayıları arttı. Ciddi vaka artışlarına neden olan koronavirüste vaka sayılarında yaşanan artış, Ramazan ayında alınacak yeni önlemleri gündeme getirdi. Bu önlemlerin başında kamu mesai saatleri geliyor. Kamuda çalışma saatlerinin yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği milyonlar tarafından merak konusu oldu. Ramazanın ilk gününde yeni önlemler ile ilgili gözler bir kez daha Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve ramazan önlemlerini tek tek açıkladı. Peki, Kamuda çalışma saatleri değişti mi? Ramazanda mesai saatleri değişiyor mu? Kamu mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma genelgesi yayımlandı mı? Kademeli mesai nedir, nasıl olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları....
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akiam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.
Lokantalar sadece belirli saatlerde hizmet verecek.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak