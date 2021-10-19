Kamu'ya 170 personel alınacak! İşte kamu personeli alımı başvuru şartları!

4 Kamu Kurumu'na 170 personel alınacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Samsun Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gazi Üniversitesi çok sayıda personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları ne? İşte Kamu personeli alımı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve 3 üniversite personel alacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 20, Samsun Üniversitesi 60, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24, Gazi Üniversitesi 66 olmak üzere toplamda 170 personel alınacak. Peki, Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları ne? İşte Kamu personeli alımı ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı ilanı resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, uzman yardımcısı kadrosuna, elektrik - elektronik mühendisliği, endüstri mühhendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, uluslararası ilişkiler ve işletme mezunu personel alınacak. Başvurular 1 kasım'da başlıyor. Adaylar başvurularını, 1 - 15 Kadım tarihleri arasında başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranından yapılabilecek.

Samsun Üniversitesi sözleşmeli 60 personel alacak

Samsun Üniversitesi birimlerine; teknisyen, destek personeli, koruma ve güvenlik ile büro personeli kadrolarında istihdam edilmek için en az ortaöğretim mezunu sözleşmeli 60 personel alınacak. Başvurular 2 kasım 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklar.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi ve elemanı alacak!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemenı ilanı yayınlandı. İlana göre, üniversitenin akademik birimlerine 24 akademik personel alınacak. başvurular 2 kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gazi Üniversitesi akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi ve elemanı kadrolarına 66 akademik personel alınacak. Son başvuru tarihi 21 ekim 2021 olarak belirlendi. Adayların başvuruda istenen belgeleri https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekiyor. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek