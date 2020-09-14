Kamu ve özel sektörde binlerce kişiye iş imkanı! Günlük...

Binlerce kişiye iş kapısı aralandı. İş arayışında olanlara kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden müjdeli haber geldi. Çok sayıda kurum personel alım ilanı yayımladı. İlanlar çoğunlukla lise ve üniversite mezunları için duyuruldu. KPSS şartı aranmayan ilanlar da mevcut. İşkur ise herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriliyor. 16-70 yaş arası herkes başvurabiliyor. İşte tüm detaylar...

Pandemi ile topyekün mücadele devam ederken bu süreçte iş arayanlara müjdeli haber kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden geldi. Üniversitelerden bakanlıklara, Adli Tıp Kurumu’ndan belediyelere kadar pek çok kurumun personel alım ilanları yayımlandı.

Çoğunlukla lise ve üniversite mezunları için yapılan duyurularda en çok denetçi, zabıta, akademik personel, sürekli işçi, itfaiye eri ve sağlık çı ilanları göze çarpıyor.

İlan detayları, şartları ve gerekli bilgiler her duyuru için değişiklik gösteriyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı arayan da var aramayan da. Bu konudaki detaylara “kamuilan.ailevecalisma.gov.tr” internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Günlük 85 lira harçlık

İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor.

Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için Işkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, ‘iskur.gov.tr’ adresinden alınabilir.

Acil 68 bin işçi aranıyor: Her sektörden var

Türkiye İş Kurumu (İşkur) işverenden gelen talep doğrultusunda günlük açık iş sayısını açıkladı. Dünkü verilere göre; Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden yaklaşık 67 bin 851 eleman arıyor.

Bunun 14 bin 113’ü beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışı devam ediyor. Bu işlerden birinde çalışmak için mutlaka başvuru şart.

Nasıl başvuru yapılır?

İşsiz olanlar, iskur .gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor. Posta