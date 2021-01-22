Kamu sağlık hizmetleri fiyat listeleri güncellendi!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde uygulanacak kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı laboratuvarları, TÜRKÖK yurtdışı, deneysel hayvanlar ile sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri fiyat tarifeleri değişti. İşte Kamu sağlık hizmetleri fiyat listeleri...

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde uygulanan sağlık hizmetleri fiyat tarifesi güncellendi. Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır." denildi.

Sağlık Bakanlığı, "Tarifenin yayımlanmasından günümüze kadar geçen süre zarfında, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda işlem fiyatlarında değişiklik yapılmasına ve yeni işlemlerin tarifeye eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur." açıklamasını yaptı. Buna göre, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin yürürlükten kaldırıldı ve 21.01.2021 tarih ve 23642684-010.99-133 yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe konuldu.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) fiyat tarifeleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlendi.

Bu fiyat tarifesi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, insan sağlığına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sunulması uygun görülen (birinci basamak sağlık hizmetleri ile aile hekimliği hizmetleri hariç) sağlık hizmetlerini kapsıyor.