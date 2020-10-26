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Kamu personel alımı yapılacak! On binlerce kişiye iş fırsatı
Memur olmak isteyenler için kamuya ne kadar personel alınacağı netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre kamuya, Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen yaklaşık 35 binin üzerinde personel alımı yapılacak. Ayrıca 65 bin civarında da bütçe teklifi ile belirlenen personel alımı yapılacağı kaydedildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı.