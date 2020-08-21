Kamu memuru, eşi dışında 3 ayrı sevgilisi olduğu için memuriyetten men edildi

Kütahya'da 6-7 yıl önce yaşanan olayda, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi eşi dışında 3 ayrı kadınla görüştüğü, esnaftan aldığı borçları ödemediği ve çok sayıda icra takibi olduğu için, Devlet Memurları Kanunu'ndaki 'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma' maddesi sebebiyle işten çıkarıldı. İşte yargıya taşınan olayın detayları...

Kütahya'da yargıya taşınan ilginç bir olay yaşandı. 6-7 yıl önce bir kadın Kütahya Valiliği'ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede, il sınırları içinde kamu kurumunda çalışan bir personelin kendisini evlenme vaadi ile kandırdığını ve borçlandırdığını iddia etti ve personelin cezalandırılmasını istedi.

EŞİ DIŞINDA 3 KADINLA GÖRÜŞÜYORMUŞ

Olayla ilgili kamu kurumu inceleme başlattı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda detaylar ortaya çıktı. Kamu personelinin eşi dışında aynı anda 3 kadınla görüştüğü, gayri ahlaki bir yaşantı içinde olduğu ve esnaftan aldığı borçları ödemediği belirtildi.

MEMURİYETTEN MEN EDİLDİ

Aynı zamanda hakkında 28 adet icra takibi olduğu öğrenildi. Devlet Memur ları Kanunu'ndaki 'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma' maddesi sebebiyle memuriyetten men edilmesine karar verildi. Ardından olay yargıya taşındı.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Detaylı araştırmada ise kamu memurunun dolandırıcılık ve gayri ahlaki bir durum içinde olduğu iddialarının gerçeği yansıttığı, kendisini özel görevli, stadyum amiri gibi tanıtarak ve evli olduğunu söylemeyerek, lojman ve stadyum VİP salonunu kullanarak güven sağladıktan sonra duygu sömürüsü ve memuriyetin inandırıcılığını da katarak, eşinin dışında üç kişiyi daha aynı zaman dilimi içerisinde kandırdığı, çeşitli hile ve yalanlarla bu kişilerin kredi kartlarını ve paralarını alıp kullandığı, bu kişileri esnafa ve firmalara borçlandırdığı, öncelikle Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ilişkisi olan esnaf ve firmaları, sonrasında Müdürlüğün yakın çevresindeki esnaf ve firmaları ve daha sonra diğer mesafedeki esnafı, beyaz eşya, elektronik ve giyim mağazalarının çalışanlarını, köfteci, bakkal, taksici, market, lokanta, büfecileri kandırarak mal, hizmet ve paralarını alarak ödemediği, sıkıştığında senet verdiği öğrenildi.