Kamu memur alımı 2021! KPSS'den 55 ve 60 puanla binlerce memur alınacak!

Türkiye genelinde pek çok şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere memur alıcak. Şoför'den avukat, mühendis, teknikerden, uzman yardımcısına pek çok kadroda memur alımı gerçekleştirilecek. Peki, kamu memur alımı ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Hangi kamu kurumları memur alıyor? İşte İŞKUR kamu memur alımı ilanlar...

İŞKUR kamu memur alımı ilanları yayınlandı! Devlet kademelerinde memur olmak isteyenler İŞKUR kamu ilanlarını takip ediyor. Kamu kurumları pek çok ilde memur alıyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara teknisyenden, uzman personele, şoför ve büro personelinden avukata kadar pek çok kadroda memur alımı gerçekleştirilecek. İşte İŞKUR kamu memur alımı ilanları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı stajer hazine kontrolörü alıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başladı. 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilişim uzmanı alacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personel alıyor. BTK personel alımı ilanına göre, kuruma 30 bilişim uzman yardımcısı alınacak. BTK personel alımı için bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer .btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Yazılı sınav, 27 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara ’da yapılacak. KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekiyor.

Devlet Hava Meydanları memur alımı yapacak!

DHMİ, 10 ilde Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekiyor.

Mevlana Kalkınma Ajansı uzman personel alacak!

Mevlana Kalkınma Ajansı’na sınav ile 1 iç denetçi ve 3 uzman personel alacak. Başvurular, 26 Şubat 2021 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacak.

Kilis Elbeyli Belediyesi memur alıyor!

Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Adayların yayınlanan ilana göre, Elbeyli Belediyesi'ne KPSS'den en az 60 puanla mimar, zabıta memuru ve memur alınacak. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için başvuru belgelerini, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai

günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Kütahya Yenikent Belediyesi şoför alıyor!

Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla

şoför kadrosuna KPSS'den en az 55 puanla memur alınacak. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için istenilen belgelerle birlikte 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 itfaiye eri alıyor!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacak. Başvuruda bulunacak adayların KPSS'den en az 60 puan almaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, belediye sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecekler.

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 memur alıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'den az 65 puanla memur alıyor. İlana göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Sınava girmek isteyen adayların, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram /KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak!

Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak. Pazar Belediyesi'ne memur, tahsildar, belediye trafik memuru, şoför ve zabıta memuru kadrolarına alım yapılacak. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; i 22.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekiyor.

Malatya Pütürge Belediyesi memur alıyor!

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla, memur kadrosuna ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, VHKİ ve tahsildar alınacak. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediyenin info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü

posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabilecekler.

Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alıyor!

Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur ve zabıta memuru alıyor. Yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 tarihinden 12.03.2021 Cuma gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Öte yandan zabıta memuru kadrosuna yapılacak başvurular için; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekiyor. COVİD-19 Pandemisi nedeniyle zabıta memuru kadrosu dışındaki başvurular www.van.bel.tr web sitesi üzerinden alınacak. Adayların, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak.

Şırnak Belediyesi 14 memur alıyor!

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını

yapabilecekler.

DSİ 8 ilde sınavsız sözleşmeli personel alacak!

Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. DSİ, Erzurum Kars ve Artvin 'de sözleşmeli personel alacak. Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecek.

Pendik Belediyesi en az lise mezunu memur alıyor!

Pendik Belediyesi zabıt alımı ilanı yayınlandı. Pendik Belediyesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS'den en az 70 puan şartıyla açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Pendik Belediyesi tarafından ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, başvuru formunu http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalamaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı KPSS şartsız 115 güvenlik görevlisi ve işçi alımı yapacak!

Ticaret Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile farklı alanlarda 115 personel alımı yapacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı İşçi Personel alımı için 115 işçi alımı başvuru süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilecek. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile yapabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 67 ilde 280 şoför alacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı'na merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) alınacak. Adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi subay alacak!