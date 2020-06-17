Kamu Lojman satışı 2020 – Lojman satışları başladı! Kamu lojman satışları nasıl olacak?

Kamu lojmanları ne zaman satılacak, sorusunun cevabı merak ediliyordu. Kamu lojman satıları 6 ilde başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılı başında başlatmış olduğu çalışma kapsamında bugüne kadar satılan bin 612 konuttan ekonomiye 418 milyon katkı sağlanırken koronavirüs kapsamında askıya alınan satışlar dün tekrar başladı. Peki, lojman satışları nasıl olacak? Kamu lojman satışı şartları belli mi? Lojman satışları son durum…

Korana virüs salgını kapsamında ara verilen kamu ihaleleri yeniden başlıyor. Kamu lojmanı satışları için ilk olarak 6 ilde, sonrasında yurt genelinde yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı için ilk etapta 8 bin 500 kamu konutunu satışa sunmayı hedeflemişti. Corona virüsü nedeniyle toplamda bin 612 komu lojmanı satışı yapıldı. Peki, Kamu lojman satışları nasıl olacak?

KAMU LOJMAN SATIŞLARI NASIL OLACAK, ŞARTLARI BELLİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri üzerinden satışa çıkarılacak. Ankara kamu lojman satışları ihalesi, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Yıl başından bu yana bin 612 lojman satıldı. En çok konut; Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya’da satıldı. Yıl sonuna kadar bakanlığın 1.5 milyar TL değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılacağı öngörülüyor.

LOJMAN SATIŞI ÖNCELİĞİ MEMURDA!

Kamu lojman satışı için öncelik içerisinde oturan memura verilecek. Memurun içerisinde oturduğu lojmanı satın almak istememesi durumunda bu lojmanlar için ihale ilanları oluşturulacak ve alım sırası vatandaşa geçecek. Vatandaş kamu lojman satış ihalesi ilanında belirtilen fiyat ve koşullar ışığında ev sahibi olma fırsatı elde edecek.

Kamu lojmanı için yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli taksitle satış imkanından yararlanma imkanı tanırken, isteyen de Emlak Katılım Bankası tarafından verilen yüzde 0.76 kar payı oranı ile lojman finansmanı kampanyasından yararlanacak. Satışlar için ilk etapta bu 6 ilde verilecek olan ilanlar takip edilecek.