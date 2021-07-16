Kamu kurumlarına 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu kurum ve kuruluşlarında 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamasını gerçekleştirdi. Adaylar atama sonuçlarını http://sosyalatama.aile.gov.tr adresinden öğrenebilecek!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere başvuruları alınan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı. Atamalar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

İŞTE ATAMA YAPILAN KADROLAR

Atamamalar kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 97 hak sahibinin ataması gerçekleştiridi. Arkeolog , avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atama yapıldı.

KAMUDA ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISI 45 BİN 849 OLDU!

Öte yandan, 111 memur , 133 hizmetli unvanlı kadro ile 24 işçi kadrosuna atama gerçekleştirildi. Bu atamalarla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 45 bin 849’a ulaştı.

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları, bakanlığın http://sosyalatama.aile.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.