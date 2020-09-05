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Kamu, kurum ve kuruluşlarında HES kodu dönemi!
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam korona virüs vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede filyasyonun önemine vurgu yaparak, “İncelemelerde bulunduğumuz illerde adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9.7 yani yüzde 10. Temaslı ve şüpheliler, kendilerini mutlaka izole etmeli” dedi. Öte yandan Diyarbakır'da salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı.