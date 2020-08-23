Kamu işçisine tediye ödemeleri ne zaman? 4. tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Milyonlarca işçinin gözü 4. tediye ödemelerinde. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde işçi statüsünde çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri internette merak edilen konular arasında geliyor. 3. tediye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde yapılmıştı. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? 4. tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2020 son tediye tarihi...

Kamuda çalışan taşeron işçiler 4. tediye ödemesini bekliyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13’er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor. 2020 yılına ait ilk 3 tediye ödemesi yapıldı. Kamu işçilerinin gözü son tediye ödemelerinde. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? 4. tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2020 son tediye ödemeleri tarihi...

Kamu işçisine ödenen ilave tediyeler, milyonlarca işçinin gündeminde. Kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3’üncüsü Kurban Bayramı öncesinde yatırılmıştı. Son tediye ödemesi ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak, 22 Mayıs ve 27 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

KİMLERE TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

- Genel ve katma bütçeli kurumlar,

- Özel bütçeli idareler,

- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

- Kamu iktisadi teşekkülleri,

- Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır. Bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.