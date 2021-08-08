Kamu işçisi zam pazarlığında son durum ne? İşçi zam pazarlığında hükümetin teklifi ne olacak?

700 binden fazla kamu işçisinin 31 Mayıs'ta başlayan sözleşme sürecinde işçiler hükümetten gelecek yeni teklifi bekliyor. TÜRK İŞ ve HAK İŞ 'in teklifine karşılık hükümet teklifini sunmuştu. Hükümetin teklifini düşük bulan işçi konfederasyonları şimdi yeni teklifi bekliyor. Peki, Kamu işçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman? Kamu işçileri toplu sözleşme ne zaman sonuçlanır? Toplu sözleşme 2021 ne zaman? İşte Kamu işçisi zam pazarlığında son durum...

Toplamda 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Bu yıl ilk kez taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla, ücreti asgari ücret seviyesinde olan yaklaşık 200 bin işçi için de pazarlık yapılıyor. İlk önerinin ardından ise, hükümet ve işçi konfederasyonları arasındaki temasların sürüyor. Yeni haftada gözler kamu işçisinin zam pazarlığında olacak. Peki, Kamu işçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman? Kamu işçileri toplu sözleşme ne zaman sonuçlanır? Toplu sözleşme 2021 ne zaman? İşte Kamu işçisi zam pazarlığında son durum...

KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ TEKLİFİ NE?

TÜRK İŞ ve HAK İŞ en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüz de 20 diğer aylar için enflasyona ek yüzde 3 zam payı talep etmişti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLACAK?

Hükümet ise ilk teklifini brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750- 4 bin lira arasında olanlara 60 lira seyyanen zam olarak sunmuştu. Ayrıca yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif edilmişti.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Hükümetin teklifini düşük bulan işçi konfederasyonları şimdi yeni teklifi bekliyor. Hükümetin teklifini en geç hafta başına kadar sunacağı bekleniyor.