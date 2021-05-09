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Kamu işçisi ve memura zam! En düşük maaş...
Kamu işçilerinin 2019-2020 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos 2019’da sonuçlanmıştı. Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti. Varılan anlaşmayla ise ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi öngörülmüştü. Kamu işçileri için yeni zam görüşmelerinin 17 Mayıs sonrası başlayacağı ifade ediliyor. Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için, memur konfederasyonlarıyla görüşmeler başlayacak.
Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.