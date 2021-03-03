Kamu işçisi enflasyon farkı 2021! 2021 Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olur?

Şubat 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuda çalışan on binlerce işçinin zammını belirleyecek 2021 yılına ilişkin kamu işçisi enflasyon farkı da merak ediliyor. Peki, 2021 Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olur? 2021 kamu işçisi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman? Kamu işçisi ne kadar zam alacak? İşte Kamu işçisi enflasyon farkı 2021...

Şubat 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı ile zam oranları da merak ediliyor. Kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. Türk Metal ile MESS arasında imzalanan 2019-2021 dönemi toplu sözleşmesinde, işçilerin saat ücretlerine ilk altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü altı aylar içinse enflasyon oranında zam yapılmasında anlaşılmıştı. Peki, 2021 Kamu işçisinin enflasyon farkı ne olur? 2021 kamu işçisi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman? 2021 Kamu işçisi ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Bilindiği gibi 200 bine yakın kamu çalışanı toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. Ancak kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. 2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek. Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi. Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.

Üretici fiyatları aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.14 düştü, imalatta yüzde 1.56 yükseldi, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.73 düştü ve su temininde yüzde 1.06 yükseldi, ara malında yüzde 1.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.44 ve enerjide yüzde 0.68 yükseldi, sermaye malında yüzde 0.48 düştü.

2021 TOPLU SÖZLEŞMELER YILI OLACAK!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam yapmıştı. Kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. 2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek. Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.

2021 yılında çok farklı bir tablo yaşanacak. İşçi sendikaları konfederasyonlarıyla yapılacak çerçeve anlaşma protokolü (veya toplu iş sözleşmesi çerçevesi) kapsamındaki işçi sayısı bir anda 1 milyon 150 bine çıkacak. Bu kitlenin yaklaşık 800 binlik kesimi, taşeron işçisiyken kadroya geçirilen ve 2018 Nisan’ından beri altı ayda bir yalnızca yüzde 4 zam alabilen işçilerden olacak. Bu kitle, 2021 toplu sözleşme görüşmelerinde, maaşlarına yapılacak zam için sendikalara baskı yapacak.

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.

MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI

Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.