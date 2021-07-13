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Kamu işçilerine zam ile ilgili flaş açıklama! Yeni teklif...

13 Temmuz 2021 Salı - 13:29 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 13:41

Yüz binlerce kişi bu haberi bekliyordu. Hükümet zam teklifini sundu ve belli oldu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara 100 TL zam önerildi. Türk-İş ve Hak-İş ise hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. Kamu işçilerine yapılan zam teklifinin kabul edilemez olduğu, talepler ile hükümetin teklifi arasında ciddi fark olduğu belirtildi. Bayramdan sonra makul pazarlık sürecinin başlayacağı öngörülüyor.


Kamudaki 700 binden fazla işçiyi  ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. 
 
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri,  demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında  olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021  Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam  ediyor.
 
Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya  yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için  enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750  lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira  seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı  enflasyon farkı teklif etti.
 
"Taban ücretin asgari ücretin altında kalma riski var"
 
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, AA muhabirine, hükümetin  teklifinin ardından Türk-İş bünyesinde oluşturdukları Kamu Kesimi Toplu İş  Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nu acil olarak toplayıp, teklifi  değerlendirdiklerini söyledi.
 
Konfederasyona bağlı 15 sendikadan temsilcilerin katıldığı toplantıda,  teklifin kabul edilemez bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:
 
"Bizim taleplerimiz ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir fark var.  Enflasyon, geçim şartları ve düşük ücretli işçilerin durumu ortada. 700 bin  işçinin yaklaşık yarısı düşük ücretlerle çalışıyor. Beklentilerin çok altında  olan hükümetin bu teklifi, zaten bozuk olan çalışma hayatındaki dengeleri daha da  bozar. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yılda asgari ücretin altında  kalma riski söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse çalışma barışı ciddi yara  alır. Taban ücretteki artışı önemsiyoruz. Talep ettiğimiz rakamlarla ücret  dengesizliğini gidermek istiyoruz. Tüm bunları göz önünde alıp, hükümetten  taleplerimize karşılayacak yeni zam teklifi bekliyoruz."
 
"Bayramdan sonra makul pazarlık süreci başlar"
 
Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da hükümetin geçen hafta  yaptığı teklifi pazarlığa giriş olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
 
Hükümetin daha makul bir teklif getireceğine ve o teklif üzerinden  müzakereyi sürdüreceklerine inandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:
 
 "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın ortaya koyduğu yaklaşımdan,  yapılan teklifin sürecin başlangıcı olduğunu anladık. Bu teklif, üzerinde  ilerleyeceğimiz seviyede değil. Kamuoyundaki tepkiler de bu yönde.  Hükümettin yeni teklifiyle birlikte bayramdan sonra makul pazarlık sürecinin  başlayacağını düşünüyorum. Bu sürecin uzlaşıyla başarılı bir şekilde  neticelendirileceğine inanıyorum."
 

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