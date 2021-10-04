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Kamu, işçi ve işveren "çalışma hayatının Davos'u"nda buluşacak

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 13:49

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsünü bu yıl 14-15 Ekim'de düzenleyecek.


 TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası  katılımlarla "çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım  Forumu bu yıl "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana  temasıyla düzenlenecek.
 
"İşimizin Yarınında Gençler", "İşimizin Yarınında Kadınlar" ve  "Kayıtlı İstihdama Bakış" konularının ele alınacağı programın açılış oturumunda,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün  Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer alacak.
 
 ILO, IOE ve ITUC'dan üst düzey katılım
 
Uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey  katılım sağlayacağı foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy  Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez  Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları  Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'un yanı sıra, Birleşmiş  Milletler ve Business Europe gibi kuruluşlardan da temsilciler katılacak.
 
Oturumlarda, uluslararası iş birliği ve çalışma hayatının içinde  bulunduğu dönüşüm konuları ele alınacak.
 
"Doğaya sıfır zarar" hedefleniyor
 
Ortak Paylaşım Forumu, bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında  MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla düzenlenecek.
 
Katılımcılar tüm programı ayrıca çevrim içi takip edebilecek.
 
Forumun "doğaya sıfır zarar vermesi" de hedefleniyor.
 
Bu amaçla etkinlik kapsamında karbon emisyonu üretebilecek faaliyetler  ile tüketim kalemleri belirlenecek.
 
Tespitler doğrultusunda, uluslararası standartlardaki projelere karbon  kredisi ile katkıda bulunularak etkinliğe "karbon nötr" özelliği kazandırılacak.
 
  
 

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