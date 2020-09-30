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Kamu ihalelerine yeni düzenleme! Zorunlu hale getirildi...

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:48 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 11:48

Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.


Kovid-19 sürecinde hız kazanan  e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik sunumu zorunlu hale getirildi. Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet  alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. İhalelere yerli isteklilerin katılımı,  yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hayata  geçirildi, yapım işlerinin sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımının denetimi artırıldı.
 
Kamu İhale Kurumu (KİK),  kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme  yapılmasına ilişkin 7 yönetmelik ve 3 tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, yapım işleri, hizmet  ve mal alımlarında işin yapılabilmesi  için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi  malı olması şartı yeterlik kriteri olarak aranamayacak. Bu çerçevede, söz konusu  şartın toplam değerlendirmede yüzde 1 ağırlığı olacak şekilde fiyat dışı unsur  olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, ayrıca bu oranı arttırmaya veya  azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılındı.
 
Kovid-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde teminat mektubunun  elektronik olarak sunumu zorunlu hale getirildi. Şikayet başvurularının da  elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
 
Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına  dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine  yönelik KİK'in denetimine ilişkin işlemler artırıldı.
 
Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla  ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale geldi.
 
Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgeler,  idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde  yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacak.
 
İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini  engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hayata geçirildi. Yapım işlerinin  sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik  düzenleme yapıldı.
 
Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde, isteklinin  ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması avantajlı  koşul olarak belirlendi.
 
Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin  disipline edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 
Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilecek  işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen kimlik doğrulaması  için kullanılacak yöntemler artırıldı. KİK, dinamik alım sistemi, yeterlik  sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerinde idarelere  sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına  ilişkin düzenleme yapma konusunda yetkilendirildi.
 
Kamu özel iş birliği modeli veya üretim, dağıtım, işletme gibi  lisanslara dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin deneyimlerin,  Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu  kapsamda, söz konusu işlerden elde edilen deneyime ilişkin düzenlenecek belge  türleri, bu belgelerin düzenlenme koşulları, kimlere belge düzenleneceği,  belgelerin ne şekilde kullanılabileceği gibi hususlar kurala bağlandı.
 

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Kamu İhale Kurumu Zorunlu elektronik ihale
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