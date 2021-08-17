Kamu Denetçiliği Kurumu'dan aile yardımı ödeneği kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul 'da gerçekleşen aile yardımı ödeneğinin kesilmesi işlemini hatalı buldu. Aile yardımı ödeneği almak için kurumuna başvurmuş ve aile yardımı ödeneği alan bir SGK personelinin 3 ay sonra ödeneği kesilmişti. Kurum tarafından daha sonra kendisine geriye doğru borç çıkarılması üzerine çalışan, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

SGK personeli, eşinin sürekli bir aylık almadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna inceleme başlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, başvuranın aile yardımı ödeneğinden (Eş) faydalanabilmesi için 657 sayılı Kanunda belirtilen, memurun eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması şartlarını taşıdığı ve işsizlik ödeneğinin bir sosyal güvenlik kuruluşundan alınan aylık olarak görülemeyeceğini karar verdi.

KDK'nın yaptığı açıklamada "İŞKUR'dan işsizlik ödeneği aldığı gerekçesiyle, aile yardımı ödeneği (Eş) ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı kanaatine varmıştır." denildi.