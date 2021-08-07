Kamu Denetçiliği Kurumu, araştırma görevlisi olmak için yaptığı başvuru reddedilen kişiyi haklı buldu!

KDK, akademik kadro ilanı ve ilan sonucu atama işleminin geri alınmasına, yeniden ön değerlendirme listesi oluşturularak sınav yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin inşaat mühendisliği hidrolik ana bilim dalı araştırma görevlisi kadrosuna yaptığı başvuru, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle reddedilen kişiyi haklı buldu.

Bir kişi, araştırma görevlisi kadrosu için açılan sınava başvurdu. "Gerekli şartları taşımadığı" gerekçesiyle başvurusu reddedilen kişi, yeniden değerlendirme yapılması ve araştırma görevlisi alımına ilişkin sınavın iptal edilmesi talebiyle KDK'ye müracaat etti.

Başvurucu, üniversite tarafından yayınlanan ilan metninde ilgili başvuru için yapılan açıklamada, "inşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, inşaat mühendisliği anabilim dalı veya hidrolik ve su kaynakları mühendisliği anabilim dalı veya hidrolik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı arandığını belirtti.

Müracaatının mekanik bilim dalında yüksek lisans yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldığını savunan kişi, öğrenci belgesinde anabilim dalının inşaat mühendisliği olduğunu ve dolayısıyla ilanda belirtilen şartı sağladığını, ilgili kurumun başvurusunu kendince yorumlayarak reddettiğini öne sürdü.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU HAKLI BULDU!

Konuyu değerlendiren KDK, başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adayların evraklarını inceledi.

Kurum, idarenin ilandan maksadının "hidrolik" alanında çalıştırılmak üzere araştırma görevlisi alımı olduğu, ilanda yer alan şartların yeterince açıklayıcı olmadığı, eklerinde farklı alanlardaki bilim dallarında çalışan adayların başvurusunun kabul edilemeyeceğine dair bilgilendirme yapılmadığını belirledi.

"İLAN METNİNE BAĞLI KALINMALI"

İdarenin adayların evrakların veya beyanlarından bilim dalı ve çalıştığı alanın istenilen niteliklerde olmadığı gerekçesiyle başvuruları geçersiz saydığı, idarenin bu aşamada takdir yetkisi bulunmadığı sonucuna ulaşan KDK, idarenin ilan metnine bağlı kalması gerektiğine karar verdi.

KDK HUKUK VE HAKKANİYETE UYGUN OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Başvuranın sınav başvurusunun kabul edilmemesi yönündeki idari işlemin kamu yararı, hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmeden KDK, akademik kadro ilanı ile ilan sonucu yapılan atama işleminin geri alınarak yeniden ön değerlendirme listesi oluşturulmak suretiyle sınav yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.