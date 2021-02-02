Kamu çalışanları izinli sayılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşık 8 saatte Şubat ayı yağış ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.

Sağanak yağış sebebiyle İzmir’in ana arterleri tıkanırken alt geçitler ve bazı metro istasyonlarının girişlerinde biriken su sebebiyle hem vatandaşlar hem de araçlar geçiş yapmakta zorluk yaşadı. Kentte raylı sistemle yapılan ulaşımlar da aksadı. İzmir Banliyosu’nun (İZBAN) ve İzmir Tramvayı’nın seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.