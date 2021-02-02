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Kamu çalışanları izinli sayılacak!

02 Şubat 2021 Salı - 12:47 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 13:19

İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaparak, "Kamu çalışanları tam gün izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşık 8 saatte Şubat ayı yağış ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.
 
Sağanak yağış sebebiyle İzmir’in ana arterleri tıkanırken alt geçitler ve bazı metro istasyonlarının girişlerinde biriken su sebebiyle hem vatandaşlar hem de araçlar geçiş yapmakta zorluk yaşadı. Kentte raylı sistemle yapılan ulaşımlar da aksadı. İzmir Banliyosu’nun (İZBAN) ve İzmir Tramvayı’nın seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.
 
Vali Köşger son olarak yaptığı açıklamada "Değerli İzmirliler, Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun.Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek.Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
 
 

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