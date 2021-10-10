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Kamu çalışanı yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Flaş tazminat kararı

10 Ekim 2021 Pazar - 13:13 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 13:24

Kamu çalışanı yüz binlerce kişiyi kapsıyor. İş sonu tazminatıyla ilgili flaş karar. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini feshettikten sonra kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyen memurun mağduriyetini giderdi.


KDK'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına bağlı sözleşmeli  personel olarak 2015'ten beri görev yapan başvurucu, 657 sayılı devlet memuru  kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini haklı bir nedenden  dolayı kendi isteğiyle fesih ettiğini belirtti.
 
Söz konusu fesih işleminden dolayı kendisine iş sonu tazminatı  ödenmediğini belirten başvurucu, mağduriyetinin giderilmesi ve tazminatın  ödenmesi için çözümü KDK'de aradı.
 
Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın atamasının yapılması ve memur  olarak göreve başlama tarihinin belirli olmaması nedeniyle hizmet sözleşmesinin  feshine ilişkin bir ay önceden ihbar yükümlülüğüne uymasının beklenemeyeceğini,  bu durumun başvuran açısından haklı bir neden olarak kabul edilmesi gerektiğini  vurguladı.
 
KDK, başvurana bu yükümlülüğü yerine getirmediğinden bahisle iş sonu  tazminatı ödenmemesine dair işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını  belirtti.
 
KDK kararıyla iş sonu tazminatı ödenecek
 
Başvuranın çalışmış olduğu sürelere ilişkin iş sonu tazminatının  ödenmesi yönünde işlem yapılması için Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı  gönderildi.
 
Sağlık Bakanlığı, KDK'nin kararının ardından başvurucunun  mağduriyetini giderdi. Bakanlık, yapılan değerlendirme sonucunda başvurucuya  ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
 

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