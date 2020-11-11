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Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 20:17 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 20:17

TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi.


TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç,  Orhan Göçer ve Murat Dede'yi TBMM Başkanlığı'na bildirdi.
 
Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın Genel Kurulda adayların isimlerini  okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.
 
Adaylar, ilk iki turda gerekli üçte iki çoğunluk olan 400 oyu alamadı.  Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için  adaylardan en fazla oy alan Şeref Malkoç ile Murat Dede dördüncü oylamaya  kaldı.
 
Dördüncü oylamada 249 oy alan Şeref Malkoç yeniden Kamu Başdenetçisi  oldu. Murat Dede ise 3 oy aldı.
 
Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin  ardından işsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere  geçildi.
 

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TBMM Kamu Başdenetçiliği Şeref Malkoç
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